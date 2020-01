Ziemkiewicz uderza w Owsiaka i WOŚP. „Totalny tupolewizm Orkiestry”

Publicysta Rafał Ziemkiewicz zaatakował Jerzego Owsiaka oraz jego „dziecko” – WOŚP. W kilku wpisach w mediach społecznościowych nie pozostawił suchej nitki na sposobie działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zaczęło się od wpisu na Twitterze marketera Mikołaja Nowaka. Ten odniósł się do jednego z materiałów „Wiadomości” TVP, w którym za śmierć Pawła Adamowicza pośrednio oskarżono Jerzego Owsiaka.

„Bo on k… jest głównym winowajcą, durniu! Gdyby nie totalny tupolewizm WOŚP, morderca nie mógłby się zbliżyć do ofiary na 10 metrów! Wścieklizna Owsiaka po tej zbrodni była uderzeniem uprzedzającym, żeby nikt nie śmiał tej prawdy powiedzieć” – ocenił Ziemkiewicz Owsiaka i WOŚP.

W kolejnym z wpisów przypomniał, że znacznie wcześniej sygnalizowano, iż imprezy WOŚP są nienależycie zabezpieczone. „Kiedy szef MSWiA zwrócił uwagę na podwyższone ryzyko na imprezach Owsiaka, ten publicznie obrzucał go za to k*mi. Można wyguglać to nagranie – jego przemowę/bluzg na finał tzw. Przystanku Łudstok” – napisał.

Ziemkiewicz odniósł się także do deklaracji prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak poinformował, że podczas 28. finału WOŚP założy kamizelkę kuloodporną. „Na szczęście hełmu pan prezydent nie potrzebuje, w razie gdyby nie daj Boże kula się odbije od głowy i nawet wgniecenia nie będzie” – podkreślił.

