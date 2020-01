Co za dziecinada! Awantura o serduszko WOŚP [FOTO]

Awantura o serduszko WOŚP. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel otrzymał je w Polsacie. Chwilę później wystąpił w TVP już bez naklejki.

Awantura o serduszko WOŚP rozpoczęła się w Polsacie, w programie „Newsroom”. Prowadzący zauważył, że Radosław Fogiel nie ma serduszka na marynarce i zapytał o datek na WOŚP.

– Nie ma serduszka, odkleiło się, czy nie było chęci, żeby przykleić? – spytał gospodarz programu.

Polityk powiedział, że wrzucił pieniądze do puszki, jednakże nie wziął serduszka, aby zostawić je dla innych.

– Mogę oczywiście przykleić, nie widzę problemu – powiedział Fogiel.

– Generalnie nie ma się co kłócić o sprawy, które komuś pomagają. Czy to WOŚP, czy to zbiórki internetowe – dodał polityk.

Godzinę po zakończeniu programu Fogiel pojawił się w TVP. Tam nie miał serduszka na marynarce.

– Uważam, że w akcjach charytatywnych chodzi raczej o to, by komuś pomóc, a nie o to, by się tym afiszować – powiedział dla „Faktu” wicerzecznik PiS.

To już nie pierwsza awantura polityków o serduszko WOŚP. Za każdym razem jest to jednak zwyczajna dziecinada.