Jacy oni są bezczelni. Rosja chce potępienia Polski w RE za „próbę sfałszowania prawdy historycznej”

– Rosja chce złożyć w Radzie Europy projekt rezolucji potępiającej Polskę za „próbę sfałszowania prawdy historycznej” w sprawie przyczyn wybuchu II wojny światowej – poinformował „Onet”. Państwo będące spadkobiercą jednego z największych fałszerzy historii, chce potępienia Polski za rzekome fałszowanie przeszłości.

Rosja chce potępienia Polski na arenie międzynarodowej. Przewodniczący komisji spraw zagranicznych rosyjskiej Dumy Leonid Słucki zapowiedział złożenie projektu rezolucji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

Jak przekonuje, rosyjscy parlamentarzyści w Zgromadzeniu Parlamentarnym będą przekonywać innych posłów reprezentujących parlamenty państw Rady Europy do poparcia rezolucji.

– Naszym zadaniem jest konsekwentne przekazywanie prawdy tym, którzy nie wiedzą, co się dzisiaj dzieje w Warszawie – powiedział Słucki. – Chodzi o to, by więcej polityków w Europie zdało sobie sprawę, jakie niedopuszczalne wydarzenia mają miejsce w Polsce i jakie decyzje są podejmowane – dodał komisarz spraw zagranicznych rosyjskiego parlamentu.

Chodzi o rezolucję Sejmu sprzeciwiającą się wypowiedziom rosyjskich polityków w kwestii II wojny światowej.

– Rosyjscy politycy będą pracować na wszystkich międzynarodowych platformach, aby przekazać prawdę o tym, jak wypaczane są wyniki II wojny światowej – przekonuje Słucki.

Czy ich bezczelność ma jakiekolwiek granice?

Źródło: onet.pl