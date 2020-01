Korwin-Mikke w rosyjskiej telewizji: „Rosja powinna odciąć się od Związku Radzieckiego, tak jak RFN odcięło się od III Rzeszy”

Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke wystąpił w pierwszym programie informacyjnym rosyjskiej telewizji. Jego wypowiedź nie spodoba się Putinowi.

Janusz Korwin-Mikke nie poparł uchwały potępiającej wypowiedzi Władimira Putina. Poseł uznał, że to głupota i ostentacyjnie siedział, gdy inni oklaskiwali przyjętą uchwałę.

To sprawiło, że poseł stał się rozchwytywany przez rosyjskie media. Jednak to co miał im do powiedzenia nie do końca może spodobać się Putinowi.

Poseł Konfederacji powiedział w wywiadzie, że Rosja powinna odciąć się od Związku Radzieckiego, tak jak RFN odcięło się od III Rzeszy.

Ta wypowiedź doprowadziła do szału… media kontrolowane przez PiS. Co ciekawe, posła Konfederacji na swój sposób usprawiedliwiał europoseł PiS Ryszard Czarnecki (daw. UPR).

– On wie, że dzięki kontrowersjom będzie o nim głośno. Nawet jeżeli 95 proc. społeczeństwa popuka się w głowę czy oburzy, to 5 proc. będzie zadowolone, że ma własne zdanie. Nie chodzi tu o Rosję, tylko też inne rzeczy – stwierdził deputowany PiS.

Źródło: TVP Info