Najnowsze informacje o zdrowiu Pawła Królikowskiego! Przerażające wyznanie aktora

Oto najnowsze informacje ws. zdrowia Pawła Królikowskiego. Okazuje się, że popularny aktor w jednym z wywiadów zdradził jaka choroba mu dolega. Niestety, problemy są bardzo poważne.

– Paweł jest w dobrej formie. Niestety, zostanie jeszcze w szpitalu, bo wkradła się jakaś infekcja. To się zdarza. Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem – zdradziła niedawno w rozmowie z „Faktem” jego żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Paweł Królikowski w maju ub.r. nie pojawił się na finale programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, w którym jest jurorem. Fani programu byli zaniepokojeni. Aktor odniósł się do swojej nieobecności w kolejnej odsłonie show:

„Na początku maja nie przyjechałem do was na spotkanie. Okazało się, że moje zdrowie nie było okej. Musiałem więc coś z tym zrobić” — mówił. W związku z tym przeszedł wtedy poważną operację neurochirurgiczną. Cztery lata temu przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu.

Dodatkowo warto przypomnieć, że aktor w wywiadzie sam opowiedział o swojej chorobie.

– Ludzie, których dotyka choroba onkologiczna, oni jedyni wiedzą, jak to jest i co ja teraz czuję. To nigdy się nie kończy, zawsze będziemy zagrożeni, dotknięci najcięższą chorobą. To są bardzo poważne sprawy.

– Nie chcę o tym więcej mówić. Dlatego, życzę wszystkim tym, których dotyka taka choroba, żeby przyszedł taki moment, żeby przeżyli tę chorobę i zyskali znowu zdrowie – mówił Paweł Królikowski.

