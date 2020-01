Ojciec Tadeusz Rydzyk ostrzega rolników przed eko-terrorystami: „Nie dajcie się rozbić”

Ojciec Tadeusz Rydzyk apeluje do polskich rolników. Jego słowa mają związek z atakami obrońców zwierząt. Redemptorysta powiedział ważne słowa.

Ojciec Tadeusz Rydzyk apeluje do rolników na antenie Radia Maryja. Słowa te miały związek z posiedzeniem parlamentarnego zespołu ds. ochrony zwierząt, praw właścicieli zwierząt oraz rozwoju polskiego rolnictwa. Jego uczestnicy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec działalności tzw. pseudoekologów.

– Gratuluję Panu [dyrektor RM zwracał się do Szczepana Wójcika, prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej i założyciel Fundacji Polska Ziemia – red.], hodowcom, rolnikom, myśliwym, leśnikom – gratuluję jednoczenia się wokół prawdy i wokół Ojczyzny. Tyle Ojczyzny, ile ziemi, tyle wolności, ile własności – mówił o. Rydzyk na antenie.

– Co robią ekoterroryści, widać bardzo wyraźnie po Puszczy Białowieskiej. Radzę wszystkim, żeby pojechali tam i zobaczyli. (…) Ekoterroryści niszczyli tamtych bezradnych ludzi, leśników. Niszczyli prof. Jana Szyszko, najwybitniejszego polskiego specjalistę w tej dziedzinie. Myślę, że właśnie oni przyspieszyli jego śmierć. On walczył o to niesamowicie, dawał wszystkie siły – dodał.

Znany redemptorysta zwrócił również uwagę na problem emisji dwutlenku węgla.

– Mówi się o zamykaniu kopalń, bo CO2. A pochłanianie CO2 przez lasy? To jest nic? O tym mówił właśnie prof. Szyszko. Teraz chcą to zniszczyć i mamy płacić za redukcję CO2 – mówił dalej o. Rydzyk.

Założyciel Radia Maryja zwrócił się także bezpośrednio do rolników.

– Rolnicy zawsze żywili i bronili Polskę. Tak samo teraz. Trzymajcie się razem, nie dajcie się rozbić, zachowajcie rozum (…). Zwierzęta Pan Bóg dał człowiekowi i to człowiek panuje nad zwierzętami. Oczywiście, do każdego życia trzeba podchodzić z szacunkiem: do zwierząt, do roślin, środowiska naturalnego – to jest oczywiste – powiedział na antenie.