PiS chce zakazać Polakom oglądania stron dla dorosłych! Minister Cyfryzacji ma niecny plan…

Okazuje się, że PiS chce zabronić nam oglądania porno, a przynajmniej mocno je ograniczyć. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski w wywiadzie dla rmf24.pl stwierdził, że resort jest w stanie dogadać się z twórcami przeglądarek tak, aby blokowali oni dostęp do stron pornograficznych. „Znaleziono pewne rozwiązanie, które blokuje dostęp do treści” – powiedział minister.

Minister Cyfryzacji Marek Zgórski, w wywiadzie dla RMF FM został zapytany, jak rząd zamierza zablokować dzieciom dostęp do pornografii w internecie.

– Szukamy właściwych rozwiązań, aby sprawić, by proces blokowania stron pornograficznych był efektywny – mówi Zagórski w rozmowie z RMF FM.

– Da się to zrobić bez naruszania prywatności, tylko wymaga podejścia na kilku poziomach, na przykład na poziomie przeglądarki. Można dogadać się z dostawcami [przeglądarek], żeby zablokowali dostęp do niektórych treści, odblokowałby je specjalny klucz. – podaje swój niecny plan Zagórski.

Jak widać rząd PiS uważa, że wie lepiej co powinni robić i oglądać Polacy. Pytanie jest też takie w jaki sposób, chce założyć blokadę pornografii, i to na poziomie klienta. Niemniej zakusy na ograniczenie wolności osobistej są widoczne gołym okiem.

Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Otóż strony dla dorosłych miałyby trafić do specjalnego rejestru. W pewien sposób podobny do założeń ustawy hazardowej. Ich właściciele musieliby uzyskać dodatkową zgodę na prowadzenie działalności, podlegając przy tym dedykowanemu organowi regulacyjnemu.

Co ciekawe, zapytany o efektywność ewentualnej blokady, minister Zagórski przytacza przykład Wielkiej Brytanii.

– W żadnym kraju nie zajęto się tym kompleksowo. Jedynie w Wielkiej Brytanii znaleziono pewne rozwiązanie, które blokuje dostęp do treści – zauważa polityki.

Na szczęście dla wielbicieli stron dla dorosłych, uspokajamy, że blokada tych treści w Wielkiej Brytanii to fikcja.

Jeżeli jesteś dorosłym człowiekiem i chcesz sobie pooglądać porno to najpierw będziesz musiał poprosić ministerstwo cyfryzacji o klucz dostępu.

Nowatorski pomysł wyjaśnia minister cyfryzacji. pic.twitter.com/s17M3W6K1p — Mariusz Morda (@MariuszMorda) January 14, 2020

Źródło: RMF FM