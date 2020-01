Robert Winnicy niszczy PiS i PO w TVP. „Stanowcze NIE dla donoszenia na Polskę na forum międzynarodowym” [VIDEO]

Robert Winnicki w studiu TVP stanął w obronie suwerenności Polski przed ingerencją zagranicznych ośrodków władzy! Poseł Konfederacji na konkretnych przykładach pokazał uległość polskich rządów wobec sił zewnętrznych. Dostało się zarówno PO jaki i PiS.

– Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki, nie jest od tego, by prowadzić politykę zagraniczną państwa polskiego! – mówił Robert Winnicki w nawiązaniu do odwiedzin Polski przez Komisję Wenecką.

Mocno zaznaczył, że nie powinno mieć miejsca żadne zaangażowanie sił zewnętrznych w wewnętrzne polskie sprawy! – Dotyczy to zarówno marszałka Grodzkiego z ramienia PO, wzywającego Komisję Wenecką, jak i byłego ministra spraw zagranicznych PiS, Witolda Waszczykowskiego, który wcześniej wzywał Komisję Wenecką do Polski – przypomniał Winnicki.

– Stanowcze NIE dla donoszenia na Polskę na forum międzynarodowym – robił to PiS po wyborach samorządowych w 2014 r., a od początku rządów PiS robi to Platforma i cała opozycja totalna! – wytknął dwóm największym partiom.

Poseł Konfederacji mocno podkreślił, że nie wolno pozwalać, by zewnętrzne podmioty wymuszały na Polsce zmiany prawa. Robią to nie tylko instytucje unijne, ale także inne państwa, jak Izrael (wycofanie się rządu PiS z ustawy o IPN), czy niedawno USA, które zmusiły polski rząd, by zrezygnował z opodatkowania wielkich korporacji cyfrowych!

– Kilka miesięcy temu budżet państwa stracił szacowane na ok. miliard dochody, ponieważ Stany Zjednoczone wymusiły na rządzie brak podatku od wielkich korporacji cyfrowych – przypomniał.

Uroczyście ogłoszono podczas wizyty wiceprezydenta Mike’a Pence’ego, że Polska nie będzie nakładać tego podatku tak jak inne kraje np. Włochy. – Skutkiem czego wielkie korporacje cyfrowe zgarniają dzisiaj w Polsce ogromne zyski, ale nie płaca podatków – dodał.

Poseł zaznaczył tutaj, że PiS nie traktuje USA jak sojusznika, tylko jak zwierzchnika.