Szwecja obawia się ataku Rosji! „Możemy stać się celem zbrojnego ataku”

Rząd Szwecji boi się, że kraj może zostać zaatakowany przez Rosjan. Mocno podnosi nakłady na obronność.

Minister Obrony Peter Hultqvist uważa, że Szwecja może stać się obiektem ataku Rosji. O sprawie poinformował podczas corocznej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w Sälen.

– Nie możemy wykluczyć, że Szwecja może stać się celem zbrojnego ataku. Rosyjska agresja wobec Gruzji oraz Ukrainy pokazuje, że Rosja gotowa jest użyć militarnej siły do osiągnięcia swoich politycznych celów. Tym samym wyraża chęć podważenia bezpieczeństwa europejskiego – powiedział szef szwedzkiego MON.

Hultqvist poinformował, że w związku z tym zagrożeniem Szwecja zwiększy nakłady na obronność. Do 2025 roku wyniosą one 1,5 procent PKB

Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat budżet sił zbrojnych Szwecji wzrośnie do 84 mld koron. To niemal 8 mld euro.

Nowa strategia obronna na lata 2021 – 2025 ma zostać przyjęta na jesieni. Szwedzi szacują, że przy takich nakładach i swoich siłach będzie w stanie bronić się przez trzy miesiące.

Jednak dowódca Szwedzkich Sił Zbrojnych Micael Bydén jest zdania, że proponowane przez rząd nakłady na zbrojenia i reformę wojska nie będą wystarczające. Natomiast część partii opozycyjnych zamierza domagać się dodatkowych nakładów na obronność.

