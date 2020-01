Tragedia pod Lublinem. Rolnik zjedzony przez świnie

W Osieku pod Lublinem doszło do niecodziennej tragedii. Otóż rolnika zjadły świnie. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura.

Rolnika zjadły świnie, które sam hodował. Fakt ten odkrył jeden z mieszkańców wsi 8 stycznia.

Mężczyzna długo nie widział swojego sąsiada, stąd też zdecydował się go odwiedzić. Gdy znalazł się na podwórku, zobaczył zwłoki 71-latka.

Widok ten był straszny, przy zwłokach znajdowały się świnie. Niemal w całości zjadły one ciało swojego właściciela.

Jak dotąd nie zostały ustalone okoliczności śmierci mężczyzny. Sprawę bada prokuratura.

Jedną z hipotez, które biorą pod uwagę śledczy, jest zasłabnięcie lub zawał. Mężczyzna mieszkał sam, a do tego często nadużywał alkoholu. Mógł więc zasłabnąć na podwórku, po czym wygłodniałe świnie mogły „zainteresować się” jego zwłokami.

Zwierzęta przekazano pod opiekę Powiatowego Lekarza Weterynarii. Teraz to on zdecyduje o ich dalszym losie. Wiele wskazuje, że będą one uśpione.

