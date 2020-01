Arkadiusz Milik głównym celem giganta europejskiej piłki. Klub gotowy jest zapłacić fortunę!

Brytyjskie media podały sensacyjną wiadomość. Według doniesień Arkadiusz Milik jest głównym celem transferowym Manchesteru United. Kwota jaką są gotowi wyłożyć Anglicy w negocjacjach z aktualnym klubem Polaka SSC Napoli to 60 mln funtów!

Z informacji dziennika „The Sun” wynika, ze szkoleniowiec Czerwonych Diabłów nie jest zadowolony z gry w ofensywie i chce wzmocnień w tej formacji. Lekiem na całe zło miałby być, będący ostatnio w bardzo dobrej formie napastnik Napoli Arkadiusz Milik. Polak po powrocie po kontuzji rozgrywa kapitalny sezon. W 13 meczach strzelił 10 bramek, siedem w Serie A (10/7) i trzy w Lidze Mistrzów (3/3).

Manchester United jeszcze tej zimy starał się sprowadzić nowego napastnika, ale przegrał dwie batalie. Najpierw nie udało się namówić Mario Mandzukicia, a później Erling Haaland, który zdecydował się na transfer do Borussi Dortmund. Teraz na celowniku włodarzy United znalazł się Milik.

Według angielskich dziennikarzy Czerwone Diabły są bardzo zdeterminowane, żeby ściągnąć reprezentanta Polski. „Manchester United chce Arkadiusza Milika i przygotowuje ofertę w wysokości 60 mln funtów. Trener Ole Gunnar Solskjaer desperacko szuka wzmocnienia ofensywy w swojej drużynie” – podał „The Sun”.

Milik do Napoli przeszedł po Euro 2016. Włosi zapłacili wtedy Ajaxowi Amsterdam 32 mln euro. Polak obecnie wyceniany jest na 40 mln euro. W trakcie pobytu na Półwyspie Apenińskim doznał dwóch bardzo poważnych kontuzji. Kolejno zrywał więzadła w obu kolanach, co wykluczyło go z gry praktycznie na dwa sezony i drastycznie zwolniło rozwój kariery.