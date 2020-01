Brytyjski premier Johnson odpowiada na propozycję ustanowienia stycznia miesiącem wegańskim: „Zbrodnia!” [VIDEO]

W styczniu ma miejsce inicjatywa rezygnacji ze spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego. Lobby wegańskie dostało jednak reprymendę od samego premiera. Boris Johnson oświadczył na antenie BBC, że się nie przyłączy. Powód? Za bardzo lubi ser.

Unikanie produktów pochodzenia zwierzęcego jest „zbrodnią przeciwko miłośnikom sera”, dodał z kolei w CNN. Dość sprytnie, bo w ten sposób nie podpadł jednak wegetarianom…

Boris Johnson wygłosił podobno swoją pochwałę serów także z tego powodu, że znalazły się one w jego diecie odchudzającej. Wpływ na premiera w tej materii ma też mieć jego przyjaciółka Carrie Symonds, działaczka na rzecz środowiska i zwolenniczka „zdrowej diety”. Johnson wszedł pod jej wpływem w 2029 roku na „ścieżkę wegańską”, ale sery wygrały…

I agree with Boris Johnson – on the horror he just expressed about not being able to eat cheese if you're a vegan. pic.twitter.com/WF7tZTtJRn

— Stuart Bruce 🇬🇧🇪🇺 (@stuartbruce) January 14, 2020