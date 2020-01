Demografia: Kraj z najwyższym wskaźnikiem dzietności w UE

W 2019 przybyło Francji 141 tys. mieszkańców. Kraj ten ma w UE najwyższy wskaźnik dzietności. Na kobietę przypada średnio 1,87 dzieci, ale społeczeństwo i tak mocno się starzeje. Rodziny z dziećmi stanowią tu już mniejszość (45%) wśród żyjących wspólnie par.

Francja pod względem ilości mieszkańców ustępuje w Europie tylko Niemcom. Ma obecnie 67 milionów ludności. 14 stycznia Krajowy Instytut Statystyki – INSEE opublikował raport na temat demografii tego kraju.

W 2019 r. populacja wzrosła, ale zaledwie o 141 000 mieszkańców. W tej statystyce ie uwzględnia się imigracji, a jedynie różnicę pomiędzy liczbą narodzin a zgonów. 141 tys. to najniższy przyrost ludności nad Sekwaną od zakończenia II wojny światowej.

W całym ubiegłym roku odnotowano tylko 753 000 urodzeń. Liczna zgonów wyniosła 612 000 i nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim.

Społeczeństwo za to się coraz bardziej starzeje. Ma to związek z wydłużaniem się średniego wieku życia. Obecnie jest to 85,6 lat dla kobiet i 79,7 lat dla mężczyzn. Obecnie ma we Francji ponad 20% mieszkańców na lat 65 i więcej.

Źródło: France Info