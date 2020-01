Jeśli koniec świata lub przynajmniej wybuch III Wojny Światowej nastąpi w XXI w., miliarderzy spędzą ostatnie chwile w luksusowych warunkach. Skromne schrony przeciwlotnicze to już przeżytek. Teraz pod ziemią powstają ekskluzywne rezydencje.

Obowiązkowo w nowoczesnych schronach muszą znaleźć się strzelnica i centrum rozrywki. Silosy przetrwania i bunkry bezpieczeństwa zachwycą także wszystkich miłośników nowoczesnej architektury.

W czasie, gdy na włosku wisi wybuch III Wojny Światowej, zaostrza się konflikt pomiędzy USA, Rosją i Chinami, wielu szykuje się na najgorsze. Nie bez wpływu na powstawanie bunkrów jest też możliwość załamania się światowej gospodarki, czy zderzenia Ziemi z asteroidą.

Jeden z luksusowych bunkrów zlokalizowany jest blisko polskiej granicy – na terenie Czech, w spokojnej otoczonej górami dolinie. Oppidum posiada najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, a przy tym jest niezwykle komfortowy i ekskluzywny.

Powierzchnia kompleksu wynosi 30 tys. metrów kwadratowych. Budowa bunkra rozpoczęła się w 1984 roku, jeszcze w czasach Zimnej Wojny. To największy tego typu obiekt dla miliarderów.

Schron zaprojektowano tak, żeby jego mieszkańcy mogli spędzić w nim nawet 10 lat, bez konieczności wychodzenia. Będą zaopatrzeni we wszystkie potrzebne zasoby, a także media i pożywienie najwyższej jakości.

”Oppidum” to po łacinie “zamknięta przestrzeń”. Obecnie jest tam miejsce dla około 5000 osób. Poza podziemnymi bunkrami, obiekt posiada bowiem także naziemne osiedle mieszkaniowe. Wnętrze każdego bunkra jest aranżowane przez właściciela. Koszt waha się od 25 000 do 200 000 000 USD za bunkier.

W obiekcie znajduje się basen, spa i podziemny ogród z symulowanym „naturalnym światłem”. Jest też winnica z najlepszymi trunkami z całego świata.

The Oppidum, secret location in central Europe

If you hate nuclear war and have at least $8 million to spare, get yourself a luxury shelter made by Oppidum. This bespoke safe haven comes with a heated pool and makes its own electricity to keep rare wines chilled all year round. pic.twitter.com/ORUO9UjcQI

— So I am confusion ✨ (@ShuckMyBhauls) January 3, 2020