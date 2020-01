HIT INTERNETU! Pracownica samodzielnie załatwiła złodzieja. Szef w nagrodę… zwolnił ją z pracy. Zrobi karierę w UFC? [VIDEO]

Nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Pracownica samodzielnie załatwiła złodzieja w sklepie. Szef jednak nie docenił jej zaangażowania i zwolnił ją. Tymczasem nagranie to prawdziwy hit Internetu – obejrzano go już miliony razy i dziewczyna może zrobić karierę w UFC!

Do zdarzenia doszło w sklepie sieci Best Buy na Hawajach. Złodziej próbował wynieść ze sklepu drogie głośniki.

Kobieta zagrodziła drogę złodziejowi. Potem szybko i sprawnie powaliła go na ziemię. Dopiero później sprawą zainteresowała się ochrona i inni klienci.

Niestety, szefostwo chyba niezbyt zna się na tym, o co chodzi z karami i nagrodami. Postanowiono zwolnić 24-letnią dziewczynę. Jak się jednak okazuje, to może być dla niej okazja do czegoś nowego i znacznie lepiej płatnego.

Nagranie obejrzano już miliony razy razy. Wśród widzów był Dana White, prezes UFC. 24-latka zrobiła na nim takie wrażenie, że postanowił przylecieć do niej i zaproponować jej pracę.

– Lecę do niej w ten weekend, żeby wręczyć bilety na walkę McGregor vs Kowboj. Chcę, aby dla mnie pracowała! Summer, przygotuj się na najlepszy weekend swojego życia – napisał na Instagramie White.