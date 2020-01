Islamski duchowny został zawieszony. Okazało się, że jego żona jest mężczyzną i złodziejem telewizorów

Mutumba (27 l.) jest Imamem w Ugandzie. Jeszcze do niedawna był szanowany w swojej miejscowości. Wszystko jednak zmieniło jedno wydarzenie, o którym mieszkańcy dystryktu Kayunga szybko nie zapomną.

Młody Imam zakochał się w „kobiecie”, która przedstawiła mu się jako Swabullah Nabukeera. Minęły jednak 2 tyg. od ślubu, a małżeństwo wciąż nie było skonsumowane. Wybranka Mutumby tłumaczyła mężowi, że ma okres.

Swabullah zachowywała się dość dziwnie – swoich zakrywających całe ciało ubrań nie chciała zdejmować nawet w domu.

Przyczyna tego ekscentryzmu wyjaśniła się bardzo szybko. Po przeprowadzce żony imama do jego domu, w sąsiedztwie muzułmańskiego nauczyciela zaczęło dochodzić do włamań.

Gdy jego sąsiad zgłosił kradzież telewizora, to podjęty przez policjantów trop wskazał na Swabullah. Gdy żona Mutumby została zatrzymana to okazało się, że jest… mężczyzną o imieniu Richard Tumushabe.

Mutumba utrzymuje, że został oszukany ale jego przełożeni nie do końca w to wierzą. Główny imam Isa Busuulwa zawiesił 27-latka po to, by „utrzymać integralność wiary”.

Złodziej telewizorów trafił do aresztu i czeka na rozprawę. Za kratki trafiła również jego ciotka, która przyjęła dwie kozy, dwie torebki cukru, torebkę soli oraz Koran w ramach posagu za „bratanicę”.

A Ugandan Imam has been suspended for unknowingly tying the nuptial knot with a fellow man, Daily Monitor reports.

Sheikh Mohammed Mutumba, the Imam of Kyampisi Masjid Noor mosque in Kayunga District, was suspended as investigations into the https://t.co/eEhGaf2m7g pic.twitter.com/oCl8uZUtS9

— @Willamazen_official (@willamazen) January 14, 2020