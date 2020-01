Marszałek Grodzki spotkał się z prezydentem Dudą. Jest porozumienie ws. ustawy o sądach? „Zgadzamy się, że sądownictwo wymaga reformy”

Marszałek Senatu spotkał się w środę z prezydentem Andrzejem Dudą. – Obie strony zgodziły się, że wymiar sprawiedliwości wymaga reformy. Natomiast pozostaje pytaniem, w jakim kierunku ta reforma ma się dokonywać – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Spotkanie prezydenta i marszałka było poświęcone noweli ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Ustawą obecnie zajmuje się Senat. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha – który uczestniczył w tym spotkaniu – poinformował dziennikarzy, że rozmowa dotyczyła potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości. Mucha relacjonował, że podczas spotkania prezydent wskazywał, że dzisiaj w powszechnym odczuciu społecznym taka reforma powinna być dalej prowadzona.

Marszałek Senatu w rozmowie z PAP wyraził zadowolenie z tego spotkania. Jak podkreślił, „dobrze się dzieje, gdy prezydent i marszałek Senatu rozmawiają ze sobą na tematy ważne dla polskiego państwa”. Podkreślił, że rozmowa z prezydentem była bardzo rzeczowa i odbyła się w dobrej atmosferze.

– Obie strony zgodziły się, że wymiar sprawiedliwości wymaga reformy. Natomiast pozostaje pytaniem, w jakim kierunku ta reforma ma się dokonywać – zaznaczył marszałek Senatu. Podkreślił, że prezydent monitoruje proces legislacyjny dotyczący ustawy, ale nie będzie ingerował w ten proces do czasu, gdy ustawa trafi do jego podpisu.

– Nie omawialiśmy szczegółów ustaw, pan prezydent monitoruje proces legislacyjny i nie ingeruje w niego, a swoją opinię wyrazi, jak ustawa trafi do niego do podpisu – powiedział Grodzki.

O spotkanie z prezydentem ws. nowelizacji ustaw sądowych marszałek Senatu zaapelował w sobotę na Twitterze.

„Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sądowe są w Senacie, ale na koniec trafią do Pana. Chętnie bym przyszedł do Pałacu, aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli. Jestem do dyspozycji” – napisał wówczas Tomasz Grodzki.

