To już jawny terror środowisk LGBT. Rozbijają konferencję pro-life

[Communiqué suite à l'action face à Alliance Vita] Plus d'une centaine de personnes ont répondu présent pour défendre nos droits en tant que femmes et personnes LGBTI ✊Ce soir, lundi 13 janvier 2020, l’association Alliance Vita a voulu se réunir à la maison des associations de Rennes dans le cadre d’un cycle de formation intitulé « Les universités de la Vie ». Nous le rappelons, Alliance Vita milite contre l’avortement, le mariage homosexuel et la PMA. C’est pourquoi une centaine de personnes se sont retrouvées pour manifester leur mécontentement face à la tenue d’une telle réunion. Car ces idées ne s’arrêtent pas à des mots mais ont de réelles conséquences sur la vie des femmes et personnes LGBTI. Humiliations, négation de droits, discriminations, agressions physiques et verbales ont lieu tous les jours. Les conséquences vont parfois jusqu’à la mort, même si cela ne fait pas toujours les gros titres. Mais les résistances existent. On ne se laissera jamais faire dans le silence et en baissant la tête. La solidarité et la créativité sont nos forces. Ce soir, la conférence d’Alliance Vita a été annulée grâce à notre détermination. Demain, nous continuerons à affirmer que l’homophobie, la transphobie et le sexisme ne sont pas tolérables et que nos vies ne constituent pas des sujets de débats. […] A retrouver en entier sur https://expansive.info/La-soiree-avortee-d-Alliance-Vita-1973

Posted by Nous Toutes 35 on Tuesday, January 14, 2020