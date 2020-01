W oparach absurdu! Kidawa-Błońska chwali się, że ma lepszy „ślad węglowy” od Kosiniaka-Kamysza

Dość dziecinny spór o ilość przejechanych kilometrów w kampanii wyborczej toczy kandydatka PO i Nowoczesnej Małgorzata Kidawa-Błońska z kandydatem PSL i Kukiza – Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Kandydatka Kidawa-Błońska przechwala się:

.@M_K_Blonska: Jeżdzę po Polsce bardzo dużo i będę jeździła nadal. Wladysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi brakuje jeszcze wiele kilometrów, żeby mi dorównać#Kidawa2020 — #KIDAWA2020 (@kidawa2020) January 15, 2020

Uwagę zwraca jej „determinacja” – „jeżdzę i będę jeździła nadal”. Jak jeździ to zostawia jednak „ślad węglowy”. Co na to Zieloni, którzy współpracują przecież z Koalicją Obywatelską?

Konkurowanie z Kosiniakiem Kamyszem, kto więcej kilometrów wyjeździ, to chyba jeden z ciekawszych elementów kampanii wyborczej w ogóle.

Zamiast komentarza proponujemy wpis pewnego kuriera. W tym „ściganiu” się jest zapewne lepszy. I chyba miał prawo na takie „zalety” kandydatów na prezydenta się po prostu wkurzyć: