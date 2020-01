Zwyrodnialec katuje kota metalową pałką! Wszystko nagrywa jego koleżanka. Jaki wyrok za takie „zabawy”?

„Otrzymałem film, na którym widać jak Mateusz B. z miejscowości Prabuty (Pomorskie) katuje kota metalową pałką. Sadystę nagrywała koleżanka” – informuje na Twitterze Konrad Kuźmiński, prezes Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Kot nie przeżył. Oprawcy poszukuje policja.

Nagranie trwa ponad minutę. Widoczny na nim mężczyzna bije kota metalową pałką. Kot próbuje uciekać przed swoim oprawcą, który dla zabawy otwiera mu drzwi. Czyni to jednak tylko po to, by rzucić się za nim w pogoń i katować go dalej. Całe zdarzenia nagrywała koleżanka zwyrodnialca. Według niej kot nie przeżył tortur.

„Kot, według koleżanki sadysty, nie przeżył. Sprawę zgłaszam w trybie pilnym na policję” – pisze Kuźmiński. Nagranie jest obecnie w rękach policji, która szuka mężczyzny.

Głos w sprawie zabrała również autorka nagrania. Dziewczyna tłumaczy, że bała się oprawcy.

„Bałam się zareagować mimo łez w oczach, bałam się, że mi coś zrobi […]. Od 5 miesięcy gryzło mnie sumienie i w końcu stanęłam na odwagę i poprosiłam koleżankę o pomoc, co mam zrobić z nagraniem, bo nie mogłam znieś bólu, który czułam […], on rozkazywał mi, traktował okropnie i bałam się strasznie ujawnić, co zrobił” – napisała.

Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia i 100 tys. złotych grzywny.

Źródło: Twitter