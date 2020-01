Astrofizyk wynalazł wehikuł czasu? Zbudował prototyp [FOTO]

Astrofizyk Ron Mallett ogłosił, że znalazł sposób na cofnięcie się w czasie. Twierdzi, że opracował wzór na wehikuł czasu, który umożliwi taką podróż.

Mallett zbudował nawet prototypowe urządzenie oparte na teorii względności Alberta Einsteina. Ma ono ilustrować główne elementy założeń, jak działa jego wehikuł czasu.

Badacz większość swojego dorosłego życia poświęcił poglądowi, że podróż w czasie jest możliwa. Wymyślił naukowe równania i zasady, na podstawie których, jak twierdzi, można stworzyć maszynę czasu.

Astrofizyk z University of Connecticut wyjaśnia, że w zakrzywieniu czasoprzestrzeni pomocne będą lasery. Koncepcja wykorzystuje bowiem tzw. krążącą wiązkę światła.

Ogólna teoria względności Einsteina opiera się na koncepcji grawitacji. Rozważa, w jaki sposób grawitacja wpływa na czas.

– Einstein rozumiał, że im silniejsza grawitacja, tym bardziej czas zwalnia – mówi Mallett.

Naukowiec zakłada, że ​​skręcając czasoprzestrzeń w pętlę można podróżować z przyszłości w przeszłość, a następnie z powrotem do przyszłości. Jest to idea tunelu czasoprzestrzennego. Badacz sugeruje, że światło można również wykorzystać do wpływania na czas za pomocą czegoś, co nazywa się laserem pierścieniowym.

Stworzył prototyp ilustrujący, w jaki sposób można wykorzystać lasery do wytworzenia krążącej wiązki światła, która skręca przestrzeń i czas.

– Okazało się, że moja teoria laserów pomogła mi w zrozumieniu, w jaki sposób mogę znaleźć zupełnie nową drogę do stworzenia podstaw wehikułu czasu. Studiując rodzaj pola grawitacyjnego, wytwarzanego przez laser pierścieniowy, stworzyłem teorię zakładającą możliwość stworzenia wehikułu czasu opartego na krążącej wiązce światła – wyjaśnia Mallett.

Astrofizyk twierdzi, że ma równanie teoretyczne, które dowodzi, że to zadziała.

– Krążąca wiązka światła laserowego może powodować skręcanie czasu, które pozwoliłoby ci cofnąć się w przeszłość – tłumaczy.

Jest jednak szkopuł.

– Możesz wysłać informacje w przeszłość, ale odesłanie jej jest możliwe tylko do momentu, w którym włączyłeś urządzenie – dodaje Mallett.

Źródło: cnn.com