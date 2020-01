Bohaterski kierowca ciężarówki uratował kobietę uwięzioną w płonącym samochodzie [VIDEO]

Bohaterski kierowca ciężarówki wyciągnął kobietę z płonącego samochodu. Pari Mistry zawdzięcza mu życie, bowiem płomienie momentalnie objęły wrak jej auta.

Kierowca ciężarówki, John Rastrick, był świadkiem wypadku, do którego doszło na autostradzie M1 w Wielkiej Brytanii.

– Widziałem jak jej samochód obraca się dwa lub trzy razy, a potem zderza się z nim inny pojazd. Jej samochód momentalnie stanął w płomieniach – opowiadał Rastrick.

65 latek nie zastanawiając się wyskoczył z kabiny swojej ciężarówki i pobiegł ratować kobietę uwięzioną w płonącym samochodzie.

– Zdałem sobie sprawę, że nikt wokół nie pomoże I muszę to zrobić, bo tak trzeba – dodał.

Pari Mistry zawdzięcza życie błyskawicznej reakcji Johna Rastricka. Samochód eksplodował 29 sekund po tym, gdy wyciągnął ją na jezdnię.

27-latka po kolizji była w szoku i niewiele pamięta z całego zdarzenia. Została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła 8. godzinną operację. Przez 4 dni przebywała na oddziale intensywnej terapii.

Wdzięczna kobieta twierdzi, że zawdzięcza bohaterskiemu kierowcy nie tylko swoje życie.

– John uratował nie tylko moje życie. Uratował też życie mojej mamy, ojca i brata – powiedziała.

Całe zdarzenie nagrała kamera umieszczona w ciężarówce Rastricka.

