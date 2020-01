Brytyjczycy mają fantazję. Ruszyła zbiórka pieniędzy na uczczenie brexitu biciem Big Bena

Ruszyła zbiórka publiczna na sfinansowanie kosztów uczczenia momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej biciem remontowanego obecnie dzwonu Big Ben. Jak się szacuje, koszt uruchomienia dzwonu to 350-500 tys. funtów.

Premier Boris Johnson wspomniał, że Brytyjczycy mogą sfinansować bicie Big Bena z okazji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wprawdzie jego rzecznik mówił później o „potencjalnych trudnościach” związanych z użyciem na ten cel pieniędzy z publicznej zbiórki, ale nie powstrzymało to inicjatorów zbiórki przed uruchomieniem kampanii crowfundingowej.

– Jakkolwiek głosowaliście w referendum, ten wyjątkowy moment prawdopodobnie nigdy się nie powtórzy. Jeśli chcielibyście, aby został upamiętniony wybiciem najsłynniejszego zegara na świecie, przekażcie datek teraz – napisała organizacja StandUp4Brexit. Zapowiedziała jednocześnie, że jeśli do końca weekendu nie uda się zebrać wymaganej kwoty, pieniądze zostaną przekazane na rzecz charytatywnej fundacji Help For Heroes.

Czy to się uda?

Osiągnięcie celu wydaje się jednak realne – do czwartkowego wczesnego po południa, czyli w ciągu zaledwie kilku godzin od uruchomienia zbiórki, wpłacono już ponad 90 tys. funtów. Jednym z największych indywidualnych darczyńców jest konserwatywny poseł Mark Francois, który podczas parlamentarnej debaty nad ustawą o porozumieniu w sprawie wyjścia z UE zgłosił poprawkę, by moment wyjścia z UE uczcić biciem dzwonu. Przekazał on tysiąc funtów. Do zbiórki dołożyła się też minister ds. biznesu Andrea Leadsom, która wpłaciła 10 funtów.

Uruchomienie Big Bena wymagałoby wzniesienia tymczasowej konstrukcji wewnątrz Wieży Królowej Elżbiety, w której on się znajduje, oraz zainstalowania zdjętego na czas renowacji serca dzwonu. Łączny koszt tych prac to 120 tys. funtów. Ponadto wymagałoby to opóźnienia trwającego remontu o dwa do czterech tygodni, co wiązałoby się z kosztem do 100 tys. funtów tygodniowo.

Pochodzący z 1859 roku, ważący 13,7 tony dzwon, podobnie jak i wieża, przechodzi od 2017 roku renowację. W trakcie jej trwania dzwon bije tylko dwa razy w roku – w Niedzielę Pamięci, w drugą niedzielę listopada, gdy czci się pamięć żołnierzy i cywili zabitych w czasie obu wojen światowych, i wraz z nadejściem Nowego Roku. Według planu renowacja dzwonu i wieży, która łącznie ma kosztować 69 mln funtów, zakończy się w 2021 roku.

Źródło: PAP