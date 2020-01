Jan Komasa, reżyser filmu „Boże Ciało” trafił do szpitala w Los Angeles!

Niepokojące wiadomości z USA. Jan Komasa trafił do szpitala w Los Angeles. Jak donosi WP reżyser nominowanego do Oscara „Bożego Ciała” zasłabł w kinie, Skąd przewieziono go do szpitala.

Jan Komasa prosto z kina trafił do szpitala już we wtorek wieczorem. Przewieziono go tam karetką na sygnale. Polski reżyser skarżył się na osłabienie i przeziębienie. Dlatego leczył się domowymi sposobami, od kilku dni.

Wszystko działo się przed pokazem jego filmu w kinie The Ray Stark Family, na które tłumnie przybyli jego fani.

Godne uwagi jest, że „Boże Ciało” w reżyserii Komasy znalazło się na krótkiej liście filmów kandydujących do Oscara. Nominacja jest w kategorii „najlepszy film międzynarodowy”.

Przypomnijmy, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła w poniedziałek 13 stycznia nominacje do tegorocznych Oscarów. Polski film – „Boże ciało” w reżyserii Jana Komasy – powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Głównym bohaterem „Bożego Ciała” jest 20-letni Daniel (w tej roli Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim.

Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele. Tam omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. W związku z tym Daniel, konsekwentnie udaje księdza. W rezultacie zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Dlatego duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii.

