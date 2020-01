Jest pierwszy milion! Kolejny rekord w cofaniu liczników w Polsce

Co kilka dni media donoszą o samochodach ze zmienionymi wskazaniami drogomierza. Właśnie padł kolejny rekord w cofaniu liczników. Obecny wynosi już ponad milion kilometrów!

Na kolejny rekord w cofaniu liczników nie trzeba było czekać zbyt długo. Jednakże chyba nikt nie spodziewał się aż takiego wyniku.

Policja zatrzymała na ulicy Wita Stwosza w Krakowie dostawczego Mercedesa. Jego stan techniczny już na pierwszy rzut oka pozostawiał wiele do życzenia, jednakże to nic w porównaniu do rozbieżności pomiędzy wskazaniami drogomierza a wpisem w bazie CEPiK.

Licznik w kontrolowanym samochodzie wskazywał 993 892 km, natomiast podczas ostatniego badania technicznego odnotowano przebieg 2 008 533 km. Oznacza to, że ktoś cofnął licznik o 1,014 mln km!

Co ciekawe, samochód odwiedził stację kontroli pojazdów w grudniu 2019 r. Zatem drogomierz został „skorygowany” niedawno temu.

Ciekawe, kiedy padnie kolejny rekord.

