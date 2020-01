Lobby LGTB chce… zmiany poglądów ministra edukacji Izraela

Po tym jak Peretz dodatkowo nazwał „małżeństwa” homoseksualne „nienaturalnymi”, na placu Rabina w Tel Awiwie 15 stycznia pojawiło się trzy tysiące osób. Byli to głównie uczniowie szkół średnich, bardzo często w towarzystwie nauczycieli zwożeni autokarami

Żądano „zmiany”. Jedna z organizatorek protestów, 16-letnia Hila Koren, mówiła mediom: „Myślimy o naszej przyszłości”. Jej zdaniem politycy i ministrowie muszą „reprezentować społeczną różnorodność”. Rzeczywiście będzie to przyszłość ciekawa…

Protestujący wyjaśniali, że nie chcą dymisji Pereca, ale… zmiany jego poglądów. Podobno kiedy minister oświaty definiuje model heteroseksualny jako „normalny”, to „zaprzecza edukacji uczniów w zakresie tolerancji i szacunku dla innych”.

Manifestacje wsparły związki nauczycielskie. Ich przedstawiciel stwierdził, że jest „dumny z rad uczniowskich w kraju, z ich obywatelskiego zaangażowania i wysokiej moralności”. Najwyraźniej lewicowość związków nauczycieli to już światowy standard.

Peretz podpał wywiadem dla „Yedioth Ahronoth”. Zapytano go, jak zareagowałby, gdyby dowiedział się, że jedno z jego dzieci jest gejem? Odpowiedział: „dzięki Bogu, dorastali w naturalny i zdrowy sposób. Budują swoje rodziny w oparciu o wartości żydowskie. W społeczeństwie religijnym żyjącym zgodnie z zasadami Tory normalna rodzina to mężczyzna i kobieta”. „Nie powinniśmy się wstydzić życia w ten naturalny sposób” – dodał.

Jego uwagi wywołały lawinę krytyki, zwłaszcza ze strony jego kolegi z rządu homoseksualisty Amira Ohany, któy jest ministrem sprawiedliwości. Burmistrz Tel Awiwu z kolei nakazał szkołom w tym mieście, by w niedzielę rozpoczynały zajęcia od lekcji o „tolerancji wobec społeczności LGBT”.

