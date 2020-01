Marine Le Pen ogłasza start w wyborach prezydenckich w 2022 r.

Szefowa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen ogłosiła w czwartek, że będzie kandydować w wyborach prezydenckich we Francji w 2022 roku.

– (Prezydent) Emmanuel Macron rozpoczął już swoją kampanię prezydencką, nie pozwolę mu samemu prowadzić kampanii. Czeka nas dużo pracy, aby go powstrzymać – oświadczyła Le Pen na konferencji prasowej w siedzibie partii w Nanterre.

W marcu odbędą się we Francji wybory lokalne i rozpoczęcie już teraz kampanii prezydenckiej równolegle z samorządową. To oznacza, że Le Pen będzie twarzą obu kampanii wyborczych Zjednoczenia Narodowego.

52-letnia Le Pen startuje w wyborach prezydenckich po raz trzeci. W 2012 roku nie przeszła do drugiej tury – otrzymała 17,9 proc. głosów, zajmując trzecie miejsce. W 2017 r. przegrała w drugiej turze z Macronem, uzyskując 33,9 proc. głosów.

Szefowa Zjednoczenia Narodowego zapowiada przygotowanie w czasie kampanii serii białych ksiąg na temat bezpieczeństwa, oszustw podatkowych, transformacji energetycznej i obrony. Dokumenty te mają być jej podstawą programową. W tym tygodniu oświadczyła, że po dojściu do władzy zorganizuje referendum w sprawie reformy emerytalnej forsowanej przez administrację Macrona.

Marine Le Pen jest z zawodu prawniczką. Polityką zajmuje się od 1998 roku, od początku związana z Frontem Narodowym założonym w 1972 r. przez jej ojca Jean-Marie Le Pena. W 2011 roku Marine zastąpiła ojca na stanowisku lidera. Po upływie 4 lat, po kolejnych kontrowersyjnych wypowiedziach Jean-Marie Le Pena, który oznajmił, że komory gazowe były „szczegółem” historii II wojny światowej, doprowadziła do wyrzucenia go z FN. W 2018 r. zaproponowała zmianę nazwy partii na Zjednoczenie Narodowe. Argumentowała, że stara nazwa „dla wielu Francuzów stanowi barierę psychologiczną”. Tymczasem priorytetem ugrupowania powinno być zdobycie władzy, a do tego potrzebne są sojusze.

Le Pen jest zwolenniczką izolacjonizmu Francji na arenie międzynarodowej. Sprzeciwiła się misjom wojsk francuskich na Bliskim Wschodzie. Po aneksji Krymu przez Rosję odwiedziła Moskwę i poparła forsowany przez Rosję postulat federalizacji Ukrainy. Jako deputowana do francuskiego parlamentu często bywała zapraszana do ambasady rosyjskiej w Paryżu.

