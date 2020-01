Nietolerancja wobec LGBT będzie zbrodnią przeciwko ludzkości!

Nie lubisz LGBT? Uważaj! Nietolerancja wobec gejów może wkrótce być ścigana na świecie jako zbrodnia przeciwko ludzkości.

Organizacja Narodów Zjednoczonych chce, by nietolerancja i prześladowanie osób LGBT miało rangę przestępstwa ściganego prawem międzynarodowym. Oznacza to, że uzyska status zbrodni przeciwko ludzkości.

W definicji zbrodni przeciwko ludzkości z 1998 uwzględniono „prześladowanie jakiejkowiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci (gender)”.

Wówczas płeć odnosiła się oczywiście do dwóch: męskiej i żeńskiej w kontekście społecznym i nie ma innego znaczenia. To ma się zmienić.

Postuluje to m.in. Międzynarodowa Komisja Prawna. A argumentem jest „postęp w dziedzinie praw człowieka”.

Popiera to również współpracujący z MKP ekspertem ONZ ds. zwalczania przemocy i dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Jego zdaniem gender oznacza „głębokie wewnętrzne doświadczenie płci w rozumieniu gender każdej osoby, które może, ale nie musi korespondować z płcią przypisaną w dniu narodzin”.

– Odbije się to także na przepisach broniących instytucji małżeństwa. Jeżeli małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a „kobieta” czy „mężczyzna” będą kategoriami uznawanymi całkowicie subiektywnie, to wówczas otwieramy furtkę do zawierania de facto małżeństw osób tej samej płci – oceniła Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Źródło: PCh24