Oglądanie telewizji może pomóc w leczeniu zeza

Amerykańska firma specjalizująca się w technologii leczenia chorób wzroku u dzieci, stworzyła ekran, który pomoże w terapii tzw. „leniwego oka” – donosi portal technologiczny TechCrunch.

Amerykańska firma NovaSight stworzyła specjalny ekran i okulary, przypominające te do oglądania filmów w 3D. Mają one pomóc w leczeniu zeza u dzieci. Ekran posiada wbudowany sensor, który śledzi trajektorię wzroku dziecka. Okulary z jednym szkłem zabarwionym na czerwono, a drugim na niebiesko pozwalają zobaczyć ten sam obraz w nieco inny sposób.

Ale kiedy dziecko patrzy na obraz przy użyciu sprzętu NovaSight zdrowym okiem przez jedno z barwionych szkieł, na ekranie pojawia się zamglony okrąg, dokładnie w miejscu, gdzie pada wzrok dziecka (sensor jest w stanie dokładnie to wyśledzić). To sprawia, że dziecko musi się posługiwać drugim okiem, by móc zobaczyć szczegóły obrazu.

Ta metoda zastępuje niegdyś powszechnie stosowane u dzieci przepaski na oko czy plastry naklejane na jedną z soczewek okularów.

Jak zapewnia NovaSight, dzięki ekranowi dziecko może normalnie oglądać telewizję czy też filmiki na Youtube w domu, a jego wzrok sam się poprawia. Wystarczy godzina dziennie przez ekranem.

Firma przeprowadziła już pierwsze testy kliniczne, które wykazały znaczącą poprawę wzroku badanych dzieci już po 12-tygodniach terapii. NovaSight zapowiada, że będzie prowadzić dalsze badania.

Amblyopia, zwana także „leniwym okiem” lub zezem, to osłabiona zdolność widzenia w jednym oku. Np. w wyniku nieprawidłowego ustawienia oczu lub odchylenia gałek ocznych.

Może zostać całkowicie wyleczona; najlepiej, jeśli terapię rozpocznie się we wczesnym dzieciństwie. Dotychczas jednak leczenie wiązało się w koniecznością wielomiesięcznego noszenia opaski zakrywającej jedno oko, co bywało uciążliwe dla dzieci.

(PAP)