Robert Winnicki z Konfederacji wie, jak wykiwać Władimira Putina. „Musimy być jak Żydzi. Musimy być sprytni” [VIDEO]

Konflikt Polska – Rosja napędzany odmiennym spojrzeniem na historię jest od jakiegoś czasu tematem nr 1. na wszystkich portalach politycznych. Robert Winnicki z Konfederacji uważa, że dotychczasowa polska polityka wobec Rosji była źle prowadzona. Konfederata twierdzi, że grając z Putinem musimy się zachowywać jak Izrael wobec Polski.

– Jaka powinna być ta Polska polityka wobec Rosji. Czy tutaj nie ma szans na jakąś poprawę? Wiadomo jakie były ostatnie wypowiedzi Władimira Putina – zapytał polityka Radosław Piwowarczyk z NCzasTV.

Robert Winnicki uważa, że obecnie kraje Zachodu grają tak jak Putin im zagra. Za konfliktem Polska – Zachód ma stać właśnie prezydent Rosji.

– Rosji i Putinowi jest bardzo na rękę ustawianie nas w roli zasadniczego problemu pomiędzy Moskwą a Zachodem. To jest im super wygodne. […] Jest im absolutnie na rękę, że mogą powiedzieć Francuzom, Niemcom, że […] w sumie to byśmy się dogadali […] no ale wiecie: Polska i państwa bałtyckie…

– My możemy zachować się sprytniej – dodał Winnicki.

Konfederata uważa, że dotychczasowa polska polityka wobec Rosji była źle prowadzona. Gdy gramy z Rosjanami, to powinniśmy być tak sprytni jak Żydzi z Izraela wobec nas.

Winnicki mówi, że powinniśmy wykorzystywać takie okazje jak 1. września. Powinniśmy zaprosić Putina na obchody rocznicy rozpoczęcia wojny i… nie pozwolić mu na zabranie głosu. Innymi słowy powinniśmy zagrać wobec Rosji tak jak Izrael zagrał z Andrzejem Dudą.

Cały wywiad dostępny jest na NCzasTV.