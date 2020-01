Senator Tyszkiewicz odda mandat?! Poszło o lidera PiS. „Pośle Kaczyński, bądźcie przeklęci”

Wadim Tyszkiewicz we wpisie na Facebooku zadeklarował, że zrezygnuje z mandatu senatora. „Polityka jest obrzydliwa. To nie mój świat i błędem było wchodzenie w tę matnię” – napisał. W ostrych słowach zwraca się do Jarosława Kaczyńskiego.

Wadim Tyszkiewicz, były prezydent Nowej Soli teraz na swoim Facebooku grzmi i zapowiada złożenie mandatu senatora. Co prawda teoretycznie jest senatorem niezależnym, ale jak sam podkreśla, identyfikuje się z opozycją i PO.

„Pośle Kaczyński, wraz ze swoją świtą, bądźcie przeklęci, za to, że tak bardzo skłóciliście i podzieliliście naród na dwa wrogie rozpalone, zwalczające się obozy. Gotowe skoczyć sobie do gardeł przy pierwszej iskrze. Za to, że wczorajsi przyjaciele, są dzisiaj zaciętymi wrogami. Za to, że wykrzesaliście z Polaków ogromne pokłady wzajemnej nienawiści. Też za to, że brat staje przeciw bratu. W końcu do krwi” – pisze Tyszkiewicz na swoim Facebooku.

„Honor jest dla mnie droższy od pieniędzy, funkcji czy stanowisk. Jestem totalną opozycją, przeciwko totalnemu zawłaszczaniu państwa przez bezPrawie i nieSprawiedliwość. Jestem zwolennikiem aktywnej i skutecznej walki z tym złem, a nie tylko stosowania biernego oporu i kontestowania bezprawnych działań” – dodaje były prezydent Nowej Soli.

Dalej w swoim wpisie, Tyszkiewicz mobilizuje wyznawców „totalnej” opozycji. Twierdząc, że najbliższe wybory prezydenckie będą najważniejsze od 30 lat. Senator podkreśla, że opozycja nie może ich przegrać. „Gdyż wtedy dopiero Kaczyński pokaże na co go stać w zawłaszczaniu państwa, zmieniając bez zmiany Konstytucji ustrój Polski z demokratycznego na autorytarny”.

„Pozdrawiam wszystkich moich sympatyków i przepraszam, jeśli Was zawiodłem. Nigdy nie myślałem, że jedna różnica zdań co do obranej drogi walki ze złem i brak przepływu informacji o zmianie strategii opozycji. Może przekreślić całą moją pracę dla Polski i tysiące moich sukcesów i osiągnięć służących ludziom. Polityka jest obrzydliwa. To nie mój świat i błędem było wchodzenie w tę matnię” – kończy swój wpis Tyszkiewicz.

Panie senatorze trzymamy za słowo!