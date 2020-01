Teraz to ON będzie wice-Putinem. Parlament Rosji wyraził zgodę

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, w czwartek wyraziła zgodę na mianowanie Michaiła Miszustina nowym premierem Rosji. Miuszustina mianuje Władimir Putin. Polityk dotąd stał na czele Federalnej Służby Podatkowej (FNS); kierował nią od 2010 r.

Poprzedni premier, Dmitrij Miedwiediew, podał się wraz z rządem do dymisji w środę. Tego samego dnia Putin zaproponował Miszustinowi stanowisko premiera. Putin na spotkaniu z Miszustinem zaproponował mu objęcie urzędu premiera i po jego zgodzie wniósł jego kandydaturę do rozpatrzenia przez Dumę. Służby prasowe parlamentu podawały, że Duma uczyni to jeszcze w środę.

Rosyjski Parlament zwlekał jednak aż do czwartku. W czwartek rano Miszustin spotkał się z frakcjami parlamentarnymi. Na spotkaniu – według mediów – zapowiedział zasadnicze zmiany w strukturze i składzie rządu, nie podał jednak szczegółów.

53-letni Michaił Miszustin, szef FNS od 2010 roku, jest doktorem ekonomii. W latach 1992-1996 pracował w Międzynarodowym Klubie Komputerowym, organizacji wspierającej rozwój rynku komputerowego w Rosji. Pracę w administracji państwowej Miszustin zaczął w 1998 roku. W latach 1999-2004 był wiceministrem podatków. Później kierował służbami katastralnymi, a od 2006 roku – krajową agencją administracji specjalnych stref ekonomicznych.

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych był jednym z najambitniejszych projektów ówczesnego ministerstwa gospodarki Rosji.W latach 2008-2010 Miszustin kierował firmą inwestycyjną UFG. Po powrocie do struktur państwowych stanął na czele FNS. W kierowanych przez niego służbach podatkowych przeprowadzona została błyskawiczna cyfryzacja i rozszerzono ich kompetencje, poprawiając przy tym administrowanie.

Miszustin jest autorem monografii na temat administracji podatkowej. Pasjonuje się hokejem i zasiada w radzie nadzorczej moskiewskiego klubu hokejowego CSKA.

Źródł: Nczas.com/PAP