To dlatego Merkel polubiła Morawieckiego? Polska kupi niemieckie linie lotnicze

Polska Grupa Lotnicza zamierza kupić niemieckie linie lotnicze Condor Airlines. Czy to powód, dla którego rząd Angeli Merkel złagodniał wobec PiS?

Polska Grupa Lotnicza zamierza przejąć niemieckie linie lotnicze Condor Airlines – ujawnił portal Money.pl. Sprawa wyszła na jaw tuż po tym, jak Mateusz Morawiecki został gościem WELT Economic Summit w Berlinie.

WELT Economic Summit to impreza organizowana przez wydawnictwo Axel Springer. Szef polskiego rządu wygłosił przemówienie, a następnie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Na imprezie pojawili się niemieccy federalni ministrowie spraw zagranicznych, finansów, zdrowia, żywności i rolnictwa, rozwoju oraz energii. Pojawili się też szefowie największych firm notowanych na niemieckiej giełdzie oraz menadżerowie z tych nienotowanych na giełdzie.

Zaledwie tydzień po tej imprezie okazuje się, że Polska zamierza kupić niemieckie linie lotnicze. Finansowanie transakcji mają zapewnić PKO BP, Pekao i PZU.

Szacuje się, że pierwszy etap transakcji będzie kosztować ok. miliarda złotych. Dlaczego Niemcy chcieliby sprzedać dobrze prosperującą spółkę Polakom?

Condor to czarterowa linia lotnicza, która należała do brytyjskiego biura turystycznego Thomas Cook, które upadło we wrześniu 2019 roku. Jej zadłużenie sięga 380 mln euro.

Źródło: Money.pl