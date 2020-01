Twórcy Wiedźmina mają poślizg. CD Projekt RED podał nową datę premiery gry Cyberpunk 2077

Miał być kwiecień, będzie wrzesień. Gracze czekający na nowe dziecko twórców serii Wiedźmin będą musieli obyć się bez nowego tytułu w nadchodzące wakacje.

Jak poinformował CD Projekt RED Cyberpunk 2077 nie trafi do sklepów 16 kwietnia. Gra będzie dostępna dopiero 17 września, czyli tuż po wakacjach.

Twórcy jednej z najlepszych gier RPG w historii o fakcie przesunięcia premiery nowej gry poinformowali w specjalnym komunikacie prasowym.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020