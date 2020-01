Atak na księdza w trakcie Mszy świętej w Brooklynie [VIDEO]

Szokujące nagranie z jednej z brooklińskich parafii obiega sieć. Atak na księdza w trakcie Mszy świętej przeprowadził 33-letni mężczyzna. Nie wiadomo, co nim kierowało, ale to kolejny akt profanacji w amerykańskich kościołach na przestrzeni kilku miesięcy.

Atak na księdza odbył się w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Greenpoint na Brooklynie. Dzielnica na nazywana jest też „Little Poland”, czyli mała Polska. Jest to bowiem drugie po Chicago największe skupisko Polaków w USA.

W trakcie sprawowania Mszy świętej do ołtarza podszedł mężczyzna. Nagle wylał na niego oraz na sprawującego Eucharystię kapłana czerwony sok.

Sprawca został zatrzymany przez wiernych obecnych w kościele do czasu przybycia policji. Funkcjonariusze zabrali mężczyznę na badania do szpitala Woodhull. Potem go wypuszczono wolno.

Atak na moment przerwał Mszę świętą. – W czasie całego mojego kapłaństwa nic podobnego się nie zdarzyło – powiedział ks. Jossy Vattothu, który wówczas odprawiał Mszę św. – Na początku, gdy zbliżał się do ołtarza, myślałem, że ma mi coś do powiedzenia. To cud, że chleb i wino nie zostały uszkodzone, a ja mogłem kontynuować Mszę świętą, konsekrując chleb i wino w ciało i krew Jezusa Chrystusa – dodał kapłan.

To nie jedyny atak na katolików w ostatnim czasie w USA. „New York Post” przypomina, że 3 listopada ktoś uszkodził posąg św. Judy na terenie parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Williamsburgu. Z kolei 12 stycznia wandal wyrysował znaki lokalnych gangów na budynku kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Bayside w Queens.

