Brazylijski minister kultury odwołany za inspirację mową Josepha Goebbelsa [AUDIO]

Sekretarz Stanu ds. Kultury przy Ministerstwie Turystyki Roberto Alvim traci stanowisko. Chodzi o zbieżność jego przemówienia z mową wygłoszoną niegdyś przez ministra propagandy III Rzeszy Niemieckiej Goebbelsa.

Alvim to reżyser teatralny; który w listopadzie 2019 roku został powołany do rządu. W mediach społecznościowych odniósł się do nowej nagrody państwowej National Arts Award. Muzyczne tło i pewien fragment przemówienia uznano jednak za inspirowane niemieckim nazizmem. Po protestach prezydent Jair Bolsonaro odwołał ze stanowiska.

W tle wystąpienia Alvima było słuchać muzykę Wagnera, w dodatku z ulubionej przez Hitlera opery „Lohengrin ”. Niektórym nie spodobał się też stojący na biurku krzyż. Uznano też, że Roberto Alvim skopiował fragmenty przemówienia Josepha Goebbelsa.

Mówił m.in.: „„Chcemy kultury dynamicznej, ale także zakorzenionej w szlachetności naszych mitów założycielskich. Rodzina, odwaga ludzi i ich głęboka więź z Bogiem kierują naszym działaniem w tworzeniu nowych polityk publicznych. Cnoty wiary, lojalności, poświęcenia i walki ze złem będą bezpośrednio powiązane z tworzenie dzieł sztuki ”. Dodał też, że „brazylijska sztuka następnej dekady będzie bohaterska i narodowa, (…) albo będzie niczym.”

Pomimo dużych rocznic, zwłaszcza skojarzenia sztuki z transcendencją, doszukano się tu zbieżności z mową Goebbelsa: „Sztuka niemiecka następnej dekady będzie heroiczna, romantyczna, obiektywna i wolna od sentymentów, narodowa i pełna wielkiego patosu, zachęcająca do działania albo inaczej będzie niczym.”

Protestowała opozycja, ale też Izraelska Konfederacja Brazylii, szefowie Senatu i izby niższej. Wkrótce poinformowano o dymisji Alvima.

Trudno wykluczyć, że rzeczywiście skopiował jakieś fragmenty. Z drugiej strony socjalista Goebbels, który wraz z Alfredem Rosenbergiem podżegali Adolfa Hitlera do ataków na Kościół katolicki, nie mówiłby o Bogu i nie stawiał na biurku krzyża. Sekretarz stanu twierdził na Facebooku, że była to tylko „retoryczna zbieżność”.

BREAKING NEWS: Sources report that President Jair Bolsonaro's Culture Secretary Roberto Alvim will be fired after publishing a video in which he paraphrases Hitler's propaganda minister Joseph Goebbels #BrazilianReport pic.twitter.com/vZJe3dRr63 — The Brazilian Report (@BrazilianReport) January 17, 2020

Minister Alvim dał jednak pożywkę lewicy. Raper Marcelo D2, dla którego rząd Bolsonaro to „faszyści”, pisał: „już nawet się nie kryją”.

