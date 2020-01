Dzisiaj Luwru nie odwiedzisz. Tłum zdezorientowanych turystów przed paryskim muzeum [VIDEO]

Protesty przeciw reformie emerytalnej prezydenta Emmanuela Marona przybierają coraz bardziej ciekawe formy. Turyści, którzy pomimo strajku komunikacji dobrnęli dziś do muzeum Luwru pocałowali klamkę.

Drzwi Luwru w Paryżu są 17 stycznia zamknięte. To kolejna forma protestu przeciw reformie emerytalnej. Związkowcy zablokowali dostęp do muzeum, a zebrany pod piramidą tłum około 200 turystów długo nie miał pojęcia o co chodzi. Część myślała, że to prostu kolejka.

Luwr obiecał zwrócić pieniądze za wykupione bilety. Odwiedzający byli jednak mocno poirytowani i domagali się odblokowania wejścia siłą. Pod adresem związkowców posypały się niezbyt cenzuralne wiązanki słów w różnych językach.

Le Louvre bloqué pic.twitter.com/WAHPAvqOR7 — Victor Baton (@VictorBaton) January 17, 2020

Według źródeł związkowych blokada Luwru potrwa przez cały piątek. Do wywierania presji na rząd demonstranci wymyślają nowe formy protestu i blokad. Nie chodzi już tylko o porty, czy rafinerie, ale teraz nawet obiekty turystyczne. Wizytowanie stolicy Francji lepiej odłożyć na lepsze czasy…

Églantine de la Motte de Terre prête à forcer les salariés du Louvre à travailler parce qu'elle «en à rien a foutre de leur retraite»pic.twitter.com/W0SfS5CjAI — Victor Laby (@VictorLaby_) January 17, 2020

Źródło: France Info