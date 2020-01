Greta dalej nie chodzi do szkoły! Pojechała do Szwajcarii. Dziś Lozanna, jutro Davos

Greta Thunberg uczestniczyła 17 stycznia w „demonstracji klimatycznej” w Lozannie, a w przyszłym tygodniu ma brać udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Była tam już zresztą przed rokiem.

W Lozannie Greta pojawiła się na „finał” strajku i wzbudziła aplauz zgromadzonych. Padały też hasła o potrzebie „zmiany systemu” i żądano wstrzymania kredytowania przez banki szwajcarskie wydobycia kopalin.

W „strajku” w Lozannie uczestniczyło około 15 000 osób, według kolektywu „Climate Strike”, ale znacznie mniej wg policji. Podobne manifestacje odbywały się i w innych miastach helweckich. W kilku kantonach ogłoszono nawet „stan wyjątkowy”.

Teraz Thunberg pojedzie do Davos „przekonywać do działania” świat biznesu i polityki. Swoją obecność zapowiadają też „tradycyjnie” alterglobaliści. Władze szwajcarskie zezwoliły tylko na demonstracje w pobliskich miejscowościach Landquart i Klosters, bez prawa wstępu do Davos.

CRAZY: 15‘000 Climate Strikers in #Lausanne, Switzerland together with @GretaThunberg! 🌍This is more than 10% of the local population. We demand all Swiss banks to #EndFossilFinance immediately!🛢💰 @350Europe #RogerWakeUpNow #DisCreditSuisse pic.twitter.com/UHE2lUA9Dl

