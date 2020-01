Niemcy. 5-letnia dziewczynka była dwa lata głodzona i trzymana w ciemnościach przez rodziców

Horror dziecka z Brandenburgii to cios w Jugendamt. Niemcy chcą wyjaśnień dlaczego urzędnicy nadzorujący rodzinę ukrywali aferę.

5-letnia dziewczyna przez dwa lata była głodzona i trzymana w ciemnościach przez zwyrodniałych rodziców. Niemcy nie mogą wyjść z szoku po ujawnionym przez „Märkische Oderzeitung” materiale.

To co najbardziej szokuje to fakt, że nad rodziną kontrolę sprawował nadzór Jugendamt. Niemiecki urząd działa podobnie jak te wzbudzające olbrzymie kontrowersje z Skandynawii.

Teraz do akcji wkroczyła prokuratura. Śledczy skonfiskowali akta urzędników.

Prokuratorzy wszczęli śledztwo w sprawie podejrzenia zaniedbań ze strony rodziców i urzędu do spraw dzieci i młodzieży. Ci drudzy nadzór nad rodziną sprawowali od 2007 roku.

5-latka przebywa obecnie w szpitalu. Lekarze oprócz stwierdzonego niedożywienia i zaniedbania podejrzewają, że dziecko przez dwa lata nie miało żadnego dostępu do światła.

Dziewczynka ma szereg zaburzeń rozwojowych i behawioralnych. Portal Bz-berlin.de poinformował, że dziecko do szpitala przywieźli urzędnicy Jugendamtu.

Jak to możliwe, że przez dwa lata nie sprawdzali co dzieje się z ich podopieczną? Według Bz-berlin.de Jugendamt miał przez dwa lata „cierpliwie próbować zmobilizować rodziców do dbania o dzieci we właściwy sposób”.

Co bardziej szokujące, to fakt, że interwencję podjęli dopiero po nakazie sądowym. A nawet po wyroku sądu urzędnicy zwlekali aż trzy tygodnie, przez które trwał koszmar dziecka.

Dwója rodzeństwa 5-latki trafiło do placówki opiekuńczej. Ich stan fizyczny ma być dobry.

Źródło: Bz-berlin.de