Paweł Królikowski podjął kluczową decyzję. Wszystko przez chorobę!

To niestety musiało się stać! Paweł Królikowski podjął bardzo trudną decyzję. Okazuje się, że zrezygnuje z programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Wszystko dlatego, że jego stan zdrowia nie pozwala mu na pełną aktywność.

Paweł Królikowski z bólem serca, zrezygnował z pozostawania jurorem programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jeszcze nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce, wielu fanów aktora nie kryje zawodu jego decyzją.

Przypomnijmy, że Paweł Królikowski w grudniu tego roku trafił do szpitala. Jego stan nie był najlepszy i spekulowano o tym, że wszystkiemu winna jest poważna choroba neurologiczna.

– Paweł jest w dobrej formie. Niestety, zostanie jeszcze w szpitalu, bo wkradła się jakaś infekcja. To się zdarza. Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem – zdradziła niedawno w rozmowie z „Faktem” jego żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Paweł Królikowski w maju ub.r. nie pojawił się na finale programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, w którym jest jurorem. Fani programu byli zaniepokojeni. Aktor odniósł się do swojej nieobecności w kolejnej odsłonie show:

„Na początku maja nie przyjechałem do was na spotkanie. Okazało się, że moje zdrowie nie było okej. Musiałem więc coś z tym zrobić” — mówił. W związku z tym przeszedł wtedy poważną operację neurochirurgiczną. Cztery lata temu przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu.

Dodatkowo warto przypomnieć, że aktor w wywiadzie sam opowiedział o swojej chorobie.

– Ludzie, których dotyka choroba onkologiczna, oni jedyni wiedzą, jak to jest i co ja teraz czuję. To nigdy się nie kończy, zawsze będziemy zagrożeni, dotknięci najcięższą chorobą. To są bardzo poważne sprawy.

Teraz aktor pozostaje pod opieką swojej rodziny, która dba o to, aby jak najszybciej powrócił do pełnej sprawności. Jednakże stała praca i stres, jaki z pewnością wiązałby się z pozostawaniem aktywnym jurorem show Polsatu, nie przysłużyły się zdrowiu aktora.

Życzymy Panu Pawłowi szybkiego powrotu do zdrowia.

