Paweł Rakowski w NCzasTV o libańskiej rzeczywistości. „Kobieta traktowana jest jak człowiek, widać różnicę wobec innych krajów arabskich” [VIDEO]

Dziennikarz Studia Beirut Paweł Rakowski, który na co dzień żyje w Libanie, opowiedział w NCzasTV, w jakich realiach funkcjonują tamtejsze kobiety. Podkreślił, że w stosunku do innych krajów arabskich płeć piękna ma się tam całkiem dobrze, nawet w islamskiej wspólnocie. Wskazał także na różnice między światem arabskim a europejskim.

– Feminizm jako taki chyba nie do końca tam dotarł. Przynajmniej nie pod strzechy – powiedział Paweł Rakowski.

Dziennikarz powiedział, że nawet w islamskiej społeczności kobieta w Libanie nie ma aż tak źle. – Jeden z najważniejszych szyickich ajatollahów w Libanie stwierdził, że jest dozwolone dla kobiety, jeśli zostanie niesłusznie uderzona przez męża, aby mu oddać cios. W Arabii Saudyjskiej by sobie już włosy z brody rwali – powiedział Paweł Rakowski.

Dodał, że Liban jest bardziej liberalny, niż pozostałe kraje arabskie, także świat islamu.

– Żona Libanka jest dla szejka kobietą wykształconą, światową, piękną i przedstawia inną wartość niż to, co jest w innych krajach – zaznaczył.

W przypadku chrześcijańskich kobiet, w Libanie panuje „praktycznie pełne równouprawnienie”. – Pomijając pewne szczegóły, np. jest to normalne, że kobieta sama po nocy nie chodzi. Nie chodzi o to, że ktokolwiek krzywdę by jej zrobił, tylko tak się nie robi – wyjaśnił Rakowski.

Można natomiast spotkać kobiety w miejscach publicznych. – Nie ma czegoś takiego w Libanie w obszarach chrześcijańskich, że widzisz kawiarnię i sami mężczyźni palący fajkę. Nie, tam kobiety też są i też palą. Publicznie – podkreślił.

– Kobiety w Libanie jednak nastawiają się na rodzinę. Mają też swoje ambicje i je realizują. Ale dom jest najważniejszy. Zamążpójście to bardzo ważna sprawa. Tutaj kawaler musi się wykazać nie tyle inicjatywą, ale też przede wszystkim majątkiem. Bo wszystko jest płatne – przypomniał Rakowski.

– Czyli kobieta w Libanie jest traktowana jak człowiek? – dopytał Dominik Cwikła. – Tak […]. Widać różnicę wobec innych krajów arabskich – odpowiedział dziennikarz Studia Beirut.

Poniżej pełen program. Gość NCzasTV opowiadał także o sytuacji politycznej z Iranem oraz o złożach gazu i konflikcie między Libanem a Izraelem.