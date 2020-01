PILNE! Rosja oskarża Armię Krajową o „wymordowanie Ukraińców i Żydów”!

Rosja: Ministerstwo obrony poinformowało o publikacji odtajnionych dokumentów dotyczących m.in. wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy. Resort podkreślił, że publikacja dokumentów to „kontynuacja działalności mającej na celu ochronę prawdy historycznej”.

Rosja oskarża Polskie Podziemie o wymordowanie Żydów i Ukraińców w 1945 roku. „Dokumenty te świadczą o tym, że oddziały Armii Krajowej unicestwiły Ukraińców i Żydów w mieście (…)” – brzmi oświadczenie ministerstwa.

Informację o opublikowanych dokumentach ministerstwo zamieściło m.in. na swoim profilu na Facebooku i Twitterze. We wpisie zamieszczono linki do zbioru dokumentów oraz do strony internetowej poświęconej „75. rocznicy wyzwolenia miasta”. Folder z plikami do pobrania nazwano „Wyzwolenie Warszawy”.

Na stronie internetowej z domeną rosyjskiego ministerstwa ukazał się m.in. skany dokumentów. Są też informacje o powstaniu warszawskim, Armii Krajowej, obozach zagłady na terytorium Polski czy „walkach o Warszawę”.

„Publikacja odtajnionych dokumentów o wyzwoleniu Warszawy z zasobów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Rosji to kontynuacja działalności resortu obrony, mającej na celu ochronę i obronę prawdy historycznej, przeciwdziałanie fałszowaniu historii, próbom rewizji rezultatów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i II wojny światowej” – podkreślił resort.

Jako Wielką Wojnę Ojczyźnianą w Rosji określa się tę część II wojny światowej w latach 1941-1945, gdy ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej.

Źródło: PAP