Wojciech Cejrowski ostro o Izraelu i 447! „To państwo niechętne wobec Polski” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski w audycji „Studio Dziki Zachód” wprost powiedział, że Izrael jest państwem niechętnym Polsce. Dodatkowo popularny publicysta dodaje, że musimy zmienić nasz światopogląd na politykę międzypaństwową.

Na początku rozmowy Wojciecha Cejrowskiego z Krzysztofem Skowrońskim panowie wypowiedzieli się na temat krytyki podróżnika przez internatów. Poszło i zadanie popularnego publicysty ws. zabicia przez Amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

– Nagle ludzie trzymają z państwem islamskim, które od wielu lat zwalcza chrześcijaństwo, kulturę białego człowieka.

– Jedyne, co może tłumaczyć tę nagłą chęć do Iranu jest niewypowiedziana, a czasem wspominana niechęć do Izraela i ustawy 447. Którą jak najbardziej podzielam i rozumiem – powiedział w audycji.

– Izrael jest państwem niechętnym wobec Polski, mówiąc najdelikatniej, i od wielu lat czyni różne wrogie ruchy przeciwko Polsce. W kompletnie innym kontekście, nie militarnie.

– Chodzi o kasę, że z jakiegoś powodu Polski nie lubią, z jakiegoś powodu nie zaproszą [polskiego] prezydenta, tylko zapraszają kolaborantów z Paktu Ribbentrop-Mołotow, Francuzów, którzy Żydów na śmierć wysyłali i sprzedawali Niemcom.

– Rozumiem, że nagła chęć do Iranu wynika z niechęci do Izraela. I z przekonania, że jeśli coś się wydarzyło na Bliskim Wschodzie rękami USA, to na pewno to jest reprezentacja Izraela – dodał.

Następnie Wojciech Cejrowski wspomniał jaka powinna być polska polityka zagraniczna. Przestrzegł przed popełnianiem błędów z przeszłości.

– My cały czas myślimy, że jak wylejemy za kogoś krew, to on powinien nam się odwdzięczyć. A wszędzie indziej na Zachodzie rządzi interes. Jak będziemy cały czas mylili sojusz z przyjaźnią, a nie traktowali sojusz jako doraźny interes, to przejedziemy się jeszcze kolejny raz – celnie stwierdził.

Całość poniżej.

Źródło: YouTube: Wojciech Cejrowski