Zobacz najnowsze promocje w Lidlu i Biedronce! Oferty godne uwagi

Ze względu na zbliżający się Dzień Babci i Dziadka, dwa najpopularniejsze dyskonty postanowiły wprowadzić ciekawe promocje. Najistotniejsze dotyczą bezsprzecznie przede wszystkim luksusowych słodyczy. Ile zapłacimy za ptasie mleczko?

Co przygotował zatem dla swoich klientów na Dzień Babci i Dziadka portugalski dyskont?

W tym tygodniu na klientów Biedronki czekają duże obniżki zwłaszcza na słodycze. Jedną z ciekawszych opcji jest promocja na wyroby Wedla. Ptasie Mleczko kupimy za 9, 99zł tak samo jak Torcik Wedlowski. Jeśli kupimy 2 pudełka Merci zapłacimy jedyne 10, 99 zł.

Jeżeli posiadacie kartę Moja Biedronka, może Was zainteresować promocja na Masło Polskie. Prze zakupie 2 kostek masła, za jedną kostkę o wadze 200 g zapłacimy tylko 3,75 zł.

W dobrej cenie są też pomarańcze – 2,99 zł i winogrona różowe, które kosztują tylko 6,99 zł za 1 kg. Dla miłośników mięsa, jest natomiast oferta ważna od dzisiaj do soboty. Otóż za Świeże udo lub podudzie z kurczaka 1 kg zapłacimy 4,49 zł! Do tego zakupu również potrzeba karty Moja Biedronka.

Jakie promocje czekają nas w Lidlu?

W Lidlu z okazji Święta Babci i Dziadka taniej kupimy słodkości. Ile za co zapłacimy? Raffaello – 8,79 zł, za ALTE EXCELLENZ Czekoladki z koniakiem

5,99 zł, pod warunkiem, że kupimy po dwa opakowania produktu!

Niemiecki dyskont stawia też na dużą obniżkę owoców. Za 1 kg pomelo zapłacimy tylko 3,99 zł, a za pomarańcze 2,99 zł. Banany BIO 1 kilogram kosztować nas będzie zaledwie 4,79 zł.Natomiast za słodką paprykę za kilo zapłacimy 7,79 zł.

Mięso na gulasz wieprzowy z szynki – za 500 g opakowanie zapłacimy 7,79 zł, a za porcję rosołową z indyka 4,99 zł za 1 kg.

Zatem jak widać warto wybrać się do któregoś z dyskontów, by samemu sprawdzić co można po okazyjnej cenie zakupić.

Źródło: Biedronka/ Lidl