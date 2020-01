Drogie ładowanie aut elektrycznych. Będzie jeszcze drożej

Koszt prądu za przejechanie 100 km okazuje się wyższy niż np. koszt gazu. W stosunku do aut z instalacją LPG mamy drogie ładowanie aut elektrycznych.

Miejsc, z których prąd czerpać można za darmo, ubywa w szybkim tempie. Drogie ładowanie aut elektrycznych będzie więc i w przyszłości – oceniają eksperci.

Płatności za ładowanie różnią się z zależności od stacji, szybkości ładowarki, czasu ładowania czy wybranego abonamentu. Na stacji GreenWay dla klienta bez stałego abonamentu 1 kWh z przeciętnej ładowarki prądu stałego kosztuje 2,52 zł. Po trzech kwadransach ładowania za każdą kolejną minutę trzeba jednak dopłacić 40 groszy. W związku z tym, naładowanie np. Renault z akumulatorem o pojemności ok. 50 kWh kosztowałoby ok. 126 zł – podaje auto-swiat.pl.

Jak wylicza, niewielkie auto elektryczne zużywa ok. 15 kWh prądu na 100 km. Przejechanie takiego dystansu kosztuje więc ok. 38 zł. Jest to porównywalne z kosztem przejechania 100 km dieslem zużywającym ok. 7,3 l oleju napędowego na 100 km, albo z autem spalającym ok 16 l LPG na 100 km. Decydując się na miesięczny abonament lub korzystając z wolnej ładowarki, nadal auto elektryczne nie jest konkurencyjne w stosunku do samochodu z silnikiem na LPG, czy z dieslem – ocenia portal.

Tańsze są dziś sieci ładowania w punktach Tauron. W okresie między 13.01.2020 r. a 26.01.2020 r. cena to: dla stacji AC – 0,80 zł/kWh oraz dla stacji DC – 1,11 zł/kWh. Od dnia 27.01.2020 r. będzie to jednak: dla stacji AC – 1,60 zł/kWh oraz dla stacji DC – 2,21 zł/kWh. Stawki jeszcze wzrosną, gdyż zdrożeje w przyszłości prąd dla firm.

Ceny sieci superszybkich ładowarek IONITY, która chce wejść na polski rynek może zaszokować. Standardowa stawka na stacjach przy autostradach A1, A2 i A4 wyniesie 3,50 zł za 1 kWh. Biorąc pod uwagę autostradowe zużycie aut elektrycznych, podróż będzie kosztowała znacznie drożej, niż każdym innym autem.

W Niemczech cennik IONITY przewiduje stawkę 79 eurocentów, czyli ok. 3,40 zł za kWh – taniej niż w Polsce. Ale przy niemieckich cenach paliw koszt pokonania 100 km jest taki sam, jak w przypadku diesla zużywającego ponad 10 l oleju napędowego na 100 km. Niestety nie ma co liczyć na to, że wraz z rozwojem sieci ładowania spadną ceny prądu do aut elektrycznych – przewidują eksperci.

Źródło: auto-swiat.pl