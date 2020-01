Giertych: CBA trzeba rozwiązać i powołać nową służbę antykorupcyjną

CBA mogło zastosować nielegalną prowokację wobec byłego przewodniczącego Rady Miasta w Lublinie. Mec. Roman Giertych uważa, że służba ta musi być rozwiązana.

Były przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Teraz były polityk PiS opuścił areszt, a prokuratura, wbrew przepisom, nie chce udostępnić jego adwokatom materiału, który był podstawą do zatrzymania.

Według adwokata Piotra Kowalczyka mec. Romana Giertycha CBA zastosowało nielegalną prowokację.

– W aktach postępowania nie ma śladu dowodu wskazującego na winę. Przeważnie coś jest, np. ktoś coś mówi, fałszywie bądź nie lub jest jakiś świadek. Jest też jeszcze kwestia interpretacji nagranych słów. Tu mamy do czynienia z umową cywilnoprawną i tyle. Nie ma ona charakteru przestępczego. Ktoś uznał, że powoływano się na wpływy ze względu na to, że Piotr Kowalczyk był kiedyś przewodniczącym Rady Miasta Lublin. Przecież to jest bzdura. Na tej zasadzie każdemu kto pełni jakąkolwiek funkcję można zarzuć cokolwiek – ocenił adwokat.

Jak ujawnił adwokat w rozmowie z mediami, nawet sąd był zdziwiony, dlaczego prokuratura odmówiła dostępu do akt obrońcom Kowalczyka. Stało się tak, bo najpewniej CBA nie otrzymało zgody na przeprowadzenie prowokacji.

Giertych wskazał, że za nielegalne prowokacje skazany został na trzy lata więzienia obecny koordynator, były szef CBA Mariusz Kamiński.

– Moje odejście z rządu (PiS – red.) było sprzeciwem wobec tego, że operację przeciwko Andrzejowi Lepperowi zrobiono bez wcześniejszych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa – dodał adwokat.

Adwokat Donalda Tuska podkreślił, że CBA obecnie służby bardziej partii niż państwu i musi zostać rozwiązane. W jego miejsce powinna powstać prawdziwa służba walcząca z korupcją.

W ocenie Giertycha nowa służba antykorupcyjna może zostać wydzielona pod Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i nie można jej formować z ludźmi CBA, którzy mogli mieć wpływ na aferę podsłuchową.

