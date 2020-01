Greta Thunberg wersja brazylijska. 16-latki na całym świecie naprawdę nie mają już nic innego do roboty?

Greta Thunberg, czyli 17-letnia eko-wagarowiczka ze Szwecji, demoralizuje coraz większą ilość młodych ludzi na świecie. Teraz w Brazylii pojawiła się jej kolejna odpowiedniczka – Beka Munduruku.

Mundruku ma 16 lat, czyli tyle ile miała Greta Thunberg gdy przestała chodzić do szkoły. Podobnie do swojej szwedzkiej odpowiedniczki, Mundruku nie ma żadnych kompetencji aby mówić o zmianach klimatycznych, ale i tak to robi.

Dziewczynka pochodzi z małej wioski. Media wykorzystują ją – podobnie do Grety Thunberg – do walki politycznej z prawicowym prezydentem Bolsonaro.

Choć to jeszcze dziecko, którego opinia tak naprawdę nic nie wnosi do debaty publicznej, to została już wysłuchana w Watykanie i na forum ONZ.

Trudno powiedzieć dlaczego tym wszystkim organizacjom tak zależy na tej szopce. Wiadomo przecież, że nie jest możliwym, by 16-latka wypowiadała się obiektywnie i merytorycznie nt. zmian klimatycznych. Do tego potrzebne są przynajmniej studia.

Nie ukończywszy nawet liceum Beka może jedynie powtarzać zasłyszane frazesy. Mimo to lewicowcy dają jej głos, choć mają świadomość, że dziewczynka jedynie powtarza to, co sami włożyli jej w usta…

Źródło: Reuters