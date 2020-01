View this post on Instagram

En una pequeña localidad de #Siberia, llamada #Novosibirsk, esta gata llamada #Dymka fue rescatada y llevada de urgencia al veterinario por una mujer cuando estaba en fase de congelación. Allí fue tratada y se decidió que la única manera para que sobreviviese era amputarle las 4 extremidades. Casi un año después, en junio de 2019, se procedió a insertarle sus nuevas patas en dos etapas. La operación fue complicada y el animal permaneció varios meses ingresado, comprobando posibles rechazos de su cuerpo a sus nuevas prótesis. Una vez finalizado todo el proceso, Dymka regresó con la mujer que la rescató y ahora juegan y disfrutan juntas.🐱❤👩‍🦱 Las prótesis están hechas a base de #titanio, pero cuentan con una parte externa, más flexible y adaptable, que está impresa con tecnología #3D y a partir de un material patentado por la clínica. Este es el primer centro veterinario que realiza una operación de este tipo, sustituyendo todas las patas.