Krzysztof Bosak kandydatem Konfederacji na prezydenta! Wielki Zjazd Elektorski w Warszawie zdecydował [VIDEO]

Konfederacja wybrała! W pierwszych tego typu prawyborach w historii polskiej polityki, na kandydata na prezydenta z ramienia Konfederacji wyłoniono Krzysztofa Bosaka. To on zmierzy się z Andrzej Dudą w walce o fotel prezydencki.

To Krzysztofa Bosaka Konfederacja wystawi w wyborach prezydenckich. Były to pierwsze tego typu prawybory w Polsce. Krzysztof Bosak został wyłoniony w takim samym modelu, w jakim amerykańskie partie wybierają swoich kandydatów na POTUSa. Głosować mogli wszyscy Polacy, dzięki czemu wyłoniono prawdziwie demokratyczną reprezentację elektorów. To oni wybrali na kandydata przedstawiciela Narodowców.

Przebieg głosowania był ciekawy, ponieważ do szóstej rundy prowadził Krzysztof Bosak. Jednak po szóstym glosowaniu na czoło wyszedł Grzegorz Braun. Wtedy też kandydat Artur Dziambor skorzystał z przysługującego mu prawa wniósł o przerwę i poszedł naradzić się ze swoimi elektorami.

Elektorzy Dziambora ostatecznie zdecydowali o takim, a nie innym wyniku. Pewne jest, że Krzysztof Bosak obok Andrzeja Dudy będzie cieszył się największym demokratycznym mandatem w społeczeństwie.