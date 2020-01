Lech Raczak nie żyje. Reżyser nagle zasłabł na przyjęciu u prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka

W piątek w Poznaniu zmarł nagle Lech Raczak – reżyser, dramaturg, autor scenariuszy teatralnych i współzałożyciel Teatru Ósmego Dnia. Miał 74 lata.

Raczak był w piątek gościem przyjęcia noworocznego u prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Późnym wieczorem nagle zasłabł. Na miejscu przez kilkadziesiąt minut trwała jego reanimacja, potem zabrano go do szpitala. Lekarzom nie udało się go uratować.

Informację jego o śmierci podał w mediach społecznościowych Teatr Ósmego Dnia. Wiadomość potwierdził również przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz. Maciej Krajewski, znany jako „Łazęga poznańska”, udostępnił na Facebooku jedno z ostatnich zdjęć Lecha Raczaka. Wykonał je podczas spotkania, na którym doszło do tragedii.

Lech Raczak – życiorys

Lech Raczak urodził się w 1946 roku. Był reżyserem, dramaturgiem, autorem scenariuszy teatralnych i teatrologiem. W 1964 roku był współzałożycielem Teatru Ósmego Dnia, w latach 70. i 80. był kierownikiem artystycznym i reżyserem przedstawień tego zespołu.

W latach 1995-98 był dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu, od 1993 do 2012 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta. Współpracował jako reżyser z niezależnymi zespołami w Polsce i we Włoszech oraz z licznymi teatrami dramatycznymi.

Raczak w 2018 r. został laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru.

